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Антиваксерская истерия как массовый психоз

Вчера Президент проводил совещание с правительство по поводу ситуации с ковидом. Главный итог совещания - опять с 30 октября (а в некоторых регионах уже с 23) по 7 ноября вводится режим так называемых "нерабочих дней", который может быть продлён.

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Виктор Шиховцев
Массовый психоз - настолько дико бояться вируса, что позволить себе вколоть не прошедший испытание шмурдяк. Даже имея уже иммунитет! Никто мне не смог ответить, где статистика по заболевшим и умершим, на предмет процентного соотношения привитых и непривитых? А если окажется, что болеют и мрут они одинаково? Зачем показывать свою глупость?

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