Антиваксерская истерия как массовый психоз

Вчера Президент проводил совещание с правительство по поводу ситуации с ковидом. Главный итог совещания - опять с 30 октября (а в некоторых регионах уже с 23) по 7 ноября вводится режим так называемых "нерабочих дней", который может быть продлён.
Вчера Президент проводил совещание с правительство по поводу ситуации с ковидом. Главный итог совещания - опять с 30 октября (а в некоторых регионах уже с 23) по 7 ноября вводится режим так называемых "нерабочих дней", который может быть продлён.
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