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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

«Оттава» продлила серию с «Торонто» (2-3), выиграв 5-й матч (4:0). Улльмарк сделал шатаут, Штюцле и Брэди Ткачак набрали по 1+2

«Оттава» продлила серию с «Торонто» (2-3), выиграв 5-й матч (4:0). Улльмарк сделал шатаут, Штюцле и Брэди Ткачак набрали по 1+2

«Сенаторс» обыграли «Мэйпл Лифс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.  Первой звездой встречи был признан вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, сыгравший на ноль при 27 отраженных бросках.

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