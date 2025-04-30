«Оттава» продлила серию с «Торонто» (2-3), выиграв 5-й матч (4:0). Улльмарк сделал шатаут, Штюцле и Брэди Ткачак набрали по 1+2

«Сенаторс» обыграли «Мэйпл Лифс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Первой звездой встречи был признан вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, сыгравший на ноль при 27 отраженных бросках.
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