Эксперты рекомендуют откладывать на финансовую подушку с умом

Начать создание финансовой подушки даже при полном отсутствии накоплений вполне реально, но это требует значительной дисциплины и последовательности, рассказали специалисты ББР Банка в интервью для нашего сайта.
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