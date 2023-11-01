Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за деньги для российского бюджета

Замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев после критики Carlsberg по поводу передачи доли в бизнесе России поблагодарил компанию за инвестиции в современное российское оружие и помощь на фронте.
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