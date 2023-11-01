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Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за деньги для российского бюджета

Медведев поблагодарил компанию Carlsberg за деньги для российского бюджета

Замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев после критики Carlsberg по поводу передачи доли в бизнесе России поблагодарил компанию за инвестиции в современное российское оружие и помощь на фронте.

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