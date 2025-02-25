Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня хотим показать вам совершенно удивительную вещь.
Что так впечатлило фашистов в русской смекалке, что они начали издавать книги для своих офицеров?
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ЕК
Елена Каратеева
Замечательно! Глупец тот, кто отказывает себе в удовольствии называться русским.
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7 час.
Николай Жариков
ДА у нас русских это не отнять.ВОТ ещё юмор когда вычитал.Русские побеждают только из-за русского языка Нашему командиру хватает одного слова чтобы все его подчиненные поняли что надо делать.Натовскому надо сказать целое предложение это уже половину трупов ЭТО что-то типа учебника у них .И думаю они правы
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3 час.
Зоя
... братец, а про одно слово,ой,как ты прав!1 Знаю по работе своей,говоришь культурно,красиво,с примерами,ну ,не достает их,все то же самое продолжается...ну и ,последний довод,ОДНО МОГУЧЕЕ СЛОВО,...... вот тут все врассыпную, и через 15 минут все сделано ,то,что неделю тянули!!! Вот и объясните,почему так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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57 мин.
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