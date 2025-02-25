Что так впечатлило фашистов в русской смекалке, что они начали издавать книги для своих офицеров?

Николай Жариков

ДА у нас русских это не отнять.ВОТ ещё юмор когда вычитал.Русские побеждают только из-за русского языка Нашему командиру хватает одного слова чтобы все его подчиненные поняли что надо делать.Натовскому надо сказать целое предложение это уже половину трупов ЭТО что-то типа учебника у них .И думаю они правы