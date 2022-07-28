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ПФР обязали предоставлять сведения Росстату о мерах соцзащиты россиян

ПФР обязали предоставлять сведения Росстату о мерах соцзащиты россиян

С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, который обязал Пенсионный фонд России (ПФР) предоставлять Росстату обезличенные сведения о получателях социальной помощи для формирования статистики, сообщается на сайте Парламентской газеты.

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