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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лацио» арендовал Гудмундссона у «Фиорентины» с правом выкупа за 11+0,5 млн евро и отдал Диа «Ренну» в аренду за 2 млн евро с выкупом за 8 млн

«Лацио» объявил о подписании  Альберта Гудмундссона . 29-летний полузащитник присоединился к римскому клубу перед закрытием летнего трансферного окна на правах аренды из «Фиорентины» с возможностью выкупа.

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