РОССИЯ ПРОИГРАЛА. РАСХОДИМСЯ. В ЧЁМ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЗАЯВЛЕНИЯ УРСУЛЫ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

Александр Николаевич Конечно, поверностно он в политическом смысле типа "Глубинное государство", а на самом деле ВСЯ жизнь человеческого общества пропитана ЭТИМ. Думается, что сам прошел все это, когда в небольшом, но экономически мощном "поселении" видел и учавствовал в полной деградации госвласти под "ласковым" гнетом местного магната (Гендиректора крупного госпредприятия). И ТАК ПО ВСЕМУ МИРУ (Байден - пустышка и пешка, Путин "нагнул" олигархов!?)

Александр Николаевич Да, там не в бабле дело. К примеру, И.Макс- супермагнат (майн гот) не будет там, хотя сегодня гнобит и корежит пальцы Левиафанам: Пентогону и всем их органов разведок и контрразведок (взял и перекрыл над Украиной все свои средства связи и наведения!), но его не пустят в политику, как, к примеру СОРОСА, он не их поля ягода...