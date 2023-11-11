Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на днях "поставила точку" заявлением, что Россия уже побеждена.
РОССИЯ ПРОИГРАЛА. РАСХОДИМСЯ. В ЧЁМ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЗАЯВЛЕНИЯ УРСУЛЫ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН
Комментарии
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Александр Николаевич
Конечно, поверностно он в политическом смысле типа "Глубинное государство", а на самом деле ВСЯ жизнь человеческого общества пропитана ЭТИМ. Думается, что сам прошел все это, когда в небольшом, но экономически мощном "поселении" видел и учавствовал в полной деградации госвласти под "ласковым" гнетом местного магната (Гендиректора крупного госпредприятия). И ТАК ПО ВСЕМУ МИРУ (Байден - пустышка и пешка, Путин "нагнул" олигархов!?)
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1 час.
Александр Николаевич
Да, там не в бабле дело. К примеру, И.Макс- супермагнат (майн гот) не будет там, хотя сегодня гнобит и корежит пальцы Левиафанам: Пентогону и всем их органов разведок и контрразведок (взял и перекрыл над Украиной все свои средства связи и наведения!), но его не пустят в политику, как, к примеру СОРОСА, он не их поля ягода...
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1 час.
Леонид Попивняк
....так о том и речь я веду....))))).....маска воспринимают как богатого вычурного чудака.......вспомните отца Додика Аль-Файеда......вроде и бабла не меряно....и сын с бывшей принцессой Англии встречается.....а фиг там к лордам то пробиться.........
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1 час.
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