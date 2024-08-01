Как бомбили сочинский морпорт во время ВОВ Большей частью во время войны досталось Адлеру и военному аэропорту, но и по Центру также прилетало.
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Как бомбили сочинский морпорт во время ВОВ Большей частью во время войны досталось Адлеру и военному аэропорту, но и по Центру также прилетало.