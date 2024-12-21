Самое странное животное в мире. Лает как собака, но охотится на крыс как кот

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Гибридизация среди близкородственных существ (скажем так) возможна, но гибриды потомства уже не дают. Те же мулы, лошаки и т.д.. А белые, желтые, черные люди это один вид, это так. Даже кроманьонцы и неандертальцы ближе генетически, чем лошадь и осел. У современного человечества примерно 3% генома неандертальцев. А у негроидов практически нет этой примеси. Они самые генетические чистые Хомо сапиенсы. Кстати, где-то читал, что на юге Китая, в джунглях, живет племя, не дающее потомства с негроидами.