В одной из бразильских деревень зоологи обратили внимание на странное беспризорное животное, напоминающее собаку.
Самое странное животное в мире. Лает как собака, но охотится на крыс как кот
Комментарии
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Модест
Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый может рассуждать на любые темы.
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15 час.
HotRS
Гибридизация среди близкородственных существ (скажем так) возможна, но гибриды потомства уже не дают. Те же мулы, лошаки и т.д.. А белые, желтые, черные люди это один вид, это так. Даже кроманьонцы и неандертальцы ближе генетически, чем лошадь и осел. У современного человечества примерно 3% генома неандертальцев. А у негроидов практически нет этой примеси. Они самые генетические чистые Хомо сапиенсы. Кстати, где-то читал, что на юге Китая, в джунглях, живет племя, не дающее потомства с негроидами.
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13 час.
Элеонора Коган
Какое милое создание!!!Сберегите его!!!
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10 час.
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