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Что пели в 90-х: лучшие хиты группы «Балаган Лимитед»

Что пели в 90-х: лучшие хиты группы «Балаган Лимитед»

Удивить на эстраде в середине 90-х было непросто: Профессор Лебединский обещал поквитаться с лодочником, «Дюна» нахваливала коммунальную квартиру, а «Балаган Лимитед» вышел на сцену с пикантным вопросом: «Чё те надо?».

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