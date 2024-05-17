Что пели в 90-х: лучшие хиты группы «Балаган Лимитед»

Удивить на эстраде в середине 90-х было непросто: Профессор Лебединский обещал поквитаться с лодочником, «Дюна» нахваливала коммунальную квартиру, а «Балаган Лимитед» вышел на сцену с пикантным вопросом: «Чё те надо?».
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