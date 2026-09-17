Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине

Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками поразили крупные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ .
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