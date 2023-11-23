Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в среду, 22 ноября, на заседании контактной группы по обороне страны в рамках формата «Рамштайн» назвал ситуацию в зоне спецоперации затруднительной, но контролируемой.