Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в среду, 22 ноября, на заседании контактной группы по обороне страны в рамках формата «Рамштайн» назвал ситуацию в зоне спецоперации затруднительной, но контролируемой.
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