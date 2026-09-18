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Царьград

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Боец ММА Саша Стоун призвал молодежь прийти на выборы

Боец ММА Саша Стоун призвал молодежь прийти на выборы

Блогер и боец ММА Саша Стоун в Общественном штабе по наблюдению на выборах в Москве призвал молодежь прийти на выборы, подчеркивая важность единства и участия в улучшении страны.

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