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Царьград

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ГУ МВД: Три человека погибли в ДТП в Домодедово около 21:15

ГУ МВД: Три человека погибли в ДТП в Домодедово около 21:15

Три человека погибли, двое пострадали в ДТП в Домодедово около 21:15. Во второй полосе столкнулись автомобили Lada, ВАЗ и Hyundai.

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