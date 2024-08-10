Алаудинов: ситуация в Курской области находится под контролем ВС РФ

Командующий спецназом «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости заявил, что ситуация в Курской области находится под строгим контролем Вооруженных сил РФ.
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