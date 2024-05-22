Тейтум, Холидэй и Браун набрали 90 очков на троих в 1-м матче с «Индианой»

В составе «Селтикс» Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй и Джейлен Браун набрали 90 очков на троих. В активе Тейтума 36 очков, 12 подборов и 4 передачи, на счету Холидэя 28 очков, 7 подборов и 8 передач, у Брауна – 26 очков, 7 подборов и 5 передач.