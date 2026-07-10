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Сторонников возвращения России в ФИФА вдвое больше, чем противников — расклад сил в Совете

Сторонников возвращения России в ФИФА вдвое больше, чем противников — расклад сил в Совете

Согласно текущей расстановке сил внутри Совета ФИФА и оценкам источников Sport24, возможное возвращение России на международные соревнования сегодня готовы поддержать ориентировочно 14–16 членов организации.

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