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Морспасслужба эвакуировала "Волгонефть-239" после откачки мазута

Морспасслужба эвакуировала "Волгонефть-239" после откачки мазута

Судно "Волгонефть-239" снимут с мели после откачки мазута из кормовой части. Руководитель Морской спасательной службы Виктор Чернов сообщил, что корму танкера переместят в безопасное место для дальнейшего решения о её утилизации или восстановлении.

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