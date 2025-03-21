С 1 апреля в России начнут действовать новые правила призыва в армию: ключевые моменты

Ключевые нововведения: Срок действия решения о призыве теперь составляет 12 месяцев. Перечень специальностей для прохождения альтернативной гражданской службы станет более широким; в настоящее время он включает 266 направлений.
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