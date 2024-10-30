Сколько будет стоить встретить Новый год в Китае?

Тур в Поднебесную обойдется россиянам минимум в 200 тысяч рублей на двоих — без перелетов. Спрос на путешествия в Китай на новогодние праздники значительно увеличился в этом году, рассказали в Ассоциации Туроператоров (АТОР).
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