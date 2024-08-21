В Башкортостане полицейские наградили бдительных сотрудниц банка

Мария Александровна и Анжелла Адиковна заподозрив, что клиентка находится под влиянием мошенников, на листке бумаги начали вести диалог, в ходе которого посетительница указала на сотовый телефон, находившийся в пакете.
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