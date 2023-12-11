Половина американцев против военной и финансовой помощи Украине

Половины американских граждан считают, что США тратят «слишком много» на военную и финансовую помощь Украине, следует из опроса Мичиганского университета, опубликованного британской газетой Financial Times.
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