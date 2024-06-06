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«Саня побздел немного, но согласился. Вдруг что – хук по яйцам бы ему прописал». Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом

– Вадим Евсеев отправлял вратаря «Локо» Будакова за пивом, а тот потом в «Анжи» проделывал то же с Глебовым.

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