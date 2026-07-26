Главком ВМФ России заявил о смене тактики ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переориентировали атаки с военных на гражданские объекты. О смене тактики украинских военных заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда», запись опубликована в Telegram.
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