Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

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Комментарии
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Модест
А что, кто-то ещё сомневался, что они сатанисты? Со времён Александра Невского было понятно, что мы воюем с чертями. Им осталось только чёрную бабу-трансгендера выбрать в Папы, чтобы всему остальному миру понять кому служит это папство.
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