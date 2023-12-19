ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

Модест

А что, кто-то ещё сомневался, что они сатанисты? Со времён Александра Невского было понятно, что мы воюем с чертями. Им осталось только чёрную бабу-трансгендера выбрать в Папы, чтобы всему остальному миру понять кому служит это папство.