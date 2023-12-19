ВСЁ! Папа Римский официально признал, что бог варварского Запада - сатана и преклонился перед ним

Католическим священникам разрешили благословлять однополые парыВатиканская Конгрегация доктрины веры выпустила декларацию по доктринальным вопросам под названием Fiducia Supplicans (можно перевести как «просьба о доверии»), одобренную папой римским Франциском.
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