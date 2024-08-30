Представлен первый беспилотный поезд «Ласточка». Он курсирует по Московскому центральному кольцу

В РЖД уверены, что беспилотный поезд «Ласточка» безопаснее традиционного: система принимает решения быстрееРоссийские железные дороги (РЖД) запустили первый в стране беспилотный поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце.
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