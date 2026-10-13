Таможня изменила код из-за химсостава? Как правильно написать возражения

Возражения на экспертное заключение таможни по химическому составу товара — это важный инструмент защиты интересов участников ВЭД, если выводы экспертов влияют на классификацию товара, размер таможенных платежей или возможность его выпуска.
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