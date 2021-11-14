Нужно срочно переносить столицу – эксперт о перспективах российских регионов (опрос)

Кошмар

Арсен Межлумов Так, наша власть под флагом рыночной оптимизации давно проводит пагубную, разрушительную и убийственную для государства политику оголения территории России путем проведения политики агломерации с формированием нескольких (порядка 10) крупный населенных пунктов (городов многомиллионников) с перетоком с периферии основной массы населения и ликвидацией небольших населенных пунктов. Чего только стоит расширение территории Москвы с перетоком в столицу финансовых потоков, трудовых и материальных ресурсов со всех территорий страны, в т.ч. из Сибири и Дальнего Востока. Такая глупая и недальновидная политика либероидной власти (а может быть и глубоко продуманная предательская политика по разрушению России изнутри?!!!) в т.ч. отсутствие государственной политики рационального размещения по всей огромной территории России производств и производительных сил, привела к тому, что с 1990 года с карты страны исчезло 23 тысячи населенных пунктов, а народ переселился или в южные регионы страны, или в Москву, Санкт-Петербург, Московскую область оголив огромные периферийные территории.

Тебя случайно не Сергей Юрпалов зовут? Которого Путин в 2010 году уволил, за то, что арифметику не знает....))) На самом деле твои цифры завышены в 10 раз.... Действительно, число городов и поселков городского типа уменьшилось на 554 и в сумме составляет 2386 городских населённых пунктов. Уменьшение произошло по следующим причинам: 413 поселков городского типа преобразованы в сельские населённые пункты, 127 — включены в черту других городских населённых пунктов, 14 — ликвидированы в связи с выездом жителей. Число сельских населённых пунктов уменьшилось на 2164.... Не получается в сумме 23 000, однако.... Для сведения... Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) на 22.01.2020 содержит 156826 населенных пунктов, из которых: - 1116 городов - 1238 поселков городского типа - 153976 сельских населенных пунктов (сел, деревень, станиц, хуторов, аулов...