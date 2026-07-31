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Квартира Ирины Пеговой в доме 1898 года: исторический кирпич и ремонт от теледизайнеров

Квартира Ирины Пеговой в доме 1898 года: исторический кирпич и ремонт от теледизайнеров

Актриса Ирина Пегова вне сцены предпочитает спокойную и уединенную жизнь. Ее квартира находится в историческом доме 1898 года в центре Москвы.

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