В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентов Аналитики J’son Partners Consulting объявили результаты исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи.
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В Петербурге представили рейтинг компаний по цифровой безопасности для абонентов Аналитики J’son Partners Consulting объявили результаты исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи.