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Новости Брянска

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Брянские самбисты завоевали золото и бронзу в Смоленске

Брянские самбисты завоевали золото и бронзу в Смоленске

Артём Осипенко стал победителем в весовой категории свыше 98 кг, а Иван Богдановский завоевал бронзу в категории до 79 кг.

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