Политолог Михайлов: Курскую область полностью зачистят от ВСУ за один-два месяца

Российские военные отрезают возможности поставки вооружения и продовольствия ВСУ в Курской области, причем как со стороны Сумской области, так и со стороны лесистой местности российского приграничья, отметил политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.
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