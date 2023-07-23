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Войска Украины начали применять с дронов новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения

Войска Украины начали применять с дронов новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения

Вооруженные силы Украины начали применять с беспилотных летательных аппаратов новые мины на основе термобарического снаряда, которые реагируют на движения.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Пока не уничтожают точки поставок техники и боеприпасов будут гибнуть наши ребята и мирные жители. А пока поставляют более мощное и дальнобойное оружие. Не перевелись наёмники.
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11 час.

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