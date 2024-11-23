В Петербурге продолжаются работы по строительству новых станций «зеленой» ветки метро

За 2 месяца строители преодолели около километра На строительстве продолжения Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена от станции «Беговая» до станции «Каменка» с промежуточной «Богатырской» продолжается проходка двухпутного тоннеля.
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