Глава ведомства поставил на контроль проведение проверки по факту возможных мошеннических действий с недвижимостью пожилой жительницы Московской области

В программе на федеральном канале сообщалось о том, что после смерти пожилой жительницы Московской области родственники узнали, что, будучи тяжелобольной, она переписала все свое недвижимое имущество на неизвестных лиц.
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