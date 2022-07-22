На данный момент во Владивостоке идет активный ремонт лестничных сооружений. В ближайшее время к их улучшению приступят на следующих улицах: Черняховского, 21 Связи, 1 Терешкова, 5а Чапаева, 26 Некрасовская, 76 Некрасовская, 50 Жигура, 16 Уткинская, 3 Тигровая, 22 Стрельникова, 6а Толстого, 50 Проспект 100-летия Владивостока, 39 Океанский проспект, 48 Суханова, 8 проспект 100-летия Владивостока, 147 Установят новые марши и ограждения, горожане будут спускаться вниз, не боясь ненароком подвернуть ногу.