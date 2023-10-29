Мемориальный комплекс «Героям СВО» открыли в Борзе

В Борзе состоялся торжественный митинг в день открытия мемориального комплекса «Героям СВО».В пресс-службе администрации Борзинского района сообщили, что в нем приняли участие ветераны боевых действий, родные и близкие участников СВО.
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