На выставке в Ташкенте «Швабе» поделился опытом внедрения интеллектуальных транспортных систем

Фото: «Швабе» Представитель холдинга «Швабе» рассказал об интеграции передовых технологий в интеллектуальные транспортные системы (ИТС) на сессии «Современные системы управления транспортной инфраструктурой путей сообщения для городов и производств».
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