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Воронежские новости

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Мальчик, нарушивший ПДД, попал под колеса автомобиля в Воронеже

Мальчик, нарушивший ПДД, попал под колеса автомобиля в Воронеже

Девятилетний мальчик, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля. Предварительно, 32-летний местный житель на автомобиле «Ниссан Тиана» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне перехода.

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