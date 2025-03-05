БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Противокорабельная ракета тайваньская «Сюн Сань»

Противокорабельная ракета тайваньская «Сюн Сань»

Тайваньский истребитель F-CK-1 с ракетой «Сюн Сань» под крылом (на внешнем узле). Фото United Daily News Промышленность частично признанной Китайской Республики (Тайвань) занимается разработкой собственных вооружений, и регулярно становится известно о появлении новых образцов.

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