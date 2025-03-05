Противокорабельная ракета тайваньская «Сюн Сань»

Тайваньский истребитель F-CK-1 с ракетой «Сюн Сань» под крылом (на внешнем узле). Фото United Daily News Промышленность частично признанной Китайской Республики (Тайвань) занимается разработкой собственных вооружений, и регулярно становится известно о появлении новых образцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии