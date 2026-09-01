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Царьград

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Волочкова раскрыла, как День знаний превращался в трудовые будни

Волочкова раскрыла, как День знаний превращался в трудовые будни

Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о 1 сентября своего детства. Для неё это был не день линейки и цветов, а возвращение к интенсивным репетициям в балетной школе.

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