Волочкова раскрыла, как День знаний превращался в трудовые будни

Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о 1 сентября своего детства. Для неё это был не день линейки и цветов, а возвращение к интенсивным репетициям в балетной школе.
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