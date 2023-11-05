Гендиректор корпорации VK выступил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Генеральный директор корпорации VK Владимир Кириенко 5 ноября, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что молодежь всё чаще использует интернет для получения знаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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