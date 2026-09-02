Минтранс усилит контроль за повреждениями самолетов

Минтранс предлагает усилить контроль за повреждениями самолётов в аэропортах. Столкновения с птицами и повреждения бортОв на земле хотят включить в перечень индикаторов риска, после срабатывания которых Рос-транс-надзор сможет провести внеплановую проверку.