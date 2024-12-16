Киев станет непригоден для жизни, и мэр столицы Виталий Кличко уже начал готовить украинцев к худшему - не будет электроэнергии, воды и тепла.
"Бегите, пока есть время!": Киев станет непригоден для жизни - Кличко уже начал готовить к худшему
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Переживут. Наши сволочные барыги уже заполнили газохранилища и в Европе, и на Украине.
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5 час.
Часовщик
На начало, СВО Россия как-то старалась не причинят вреда населению.Потом посмотрев на это население,поняло что кроме кружевных трусарей,их больше ничего не интересует.Вот их и приводит в чувство Россия.
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2 час.
ОЛЕГЫЧ
Короче: выживут не только лишь все. Срать разрешили токо на крыше там быстреее застывает, и не так засираются выходы. До тепла всеравно ни кто не доживёт......
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2 час.
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