"Бегите, пока есть время!": Киев станет непригоден для жизни - Кличко уже начал готовить к худшему

АЛ Александр Лагуткин Переживут. Наши сволочные барыги уже заполнили газохранилища и в Европе, и на Украине.

Часовщик На начало, СВО Россия как-то старалась не причинят вреда населению.Потом посмотрев на это население,поняло что кроме кружевных трусарей,их больше ничего не интересует.Вот их и приводит в чувство Россия.