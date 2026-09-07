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Аналитик Котилевец: ИИ может генерировать правдоподобный, но вымышленный ответ

Аналитик Котилевец: ИИ может генерировать правдоподобный, но вымышленный ответ

Явления, когда нейросети выдают несуществующие факты, уверенно ссылаются на никогда не существовавшие статьи и придумывают имена известных людей, — это не случайный сбой, а фундаментальная особенность того, как работают языковые модели.

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