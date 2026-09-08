Индекс российских гособлигаций вырос на 0,1%

Индекс гособлигаций России поднялся до 113,76 базисных пунктов, рост показали ОФЗ серии № 26247, 26238 и 26246, снизилась только ОФЗ № 26248.
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