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Алонсо про 6:3 с «Лидсом»: «В первом тайме все пошло не по плану – пришлось произвести замены. Доволен результатом и реакцией»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо прокомментировал победу над « Лидсом » в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

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