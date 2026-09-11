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Татар-информ

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На озере Средний Кабан запущен экомониторинг в режиме реального времени

На озере Средний Кабан запущен экомониторинг в режиме реального времени

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана установило на озере Средний Кабан платформу экологического мониторинга «Акваториум».

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