В ФРГ подняли вопрос о «черном списке» политиков, поддерживающих мир на Украине Член бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о существовании на Украине «черного списка» западных политиков, выступающих за мирные инициативы.
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